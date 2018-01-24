В результате обстрела турецкой мечети с территории Африна пострадали люди

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - С территории сирийского Африна в сторону турецкого приграничного города Килис в среду запустили ракету, сообщает в среду турецкая газета Daily Sabah.

Ракета, по данным газеты, попала в мечеть, где в это время проходила молитва. Пострадали 13 человек и один человек погиб. У некоторых из пострадавших есть опасные для жизни ранения.

Мечеть, как отмечает Daily Sabah, находится в шести километрах от границы с Сирией.

Операция против курдских военных формирований в районе города Африн началась в минувшие выходные. По последней информации, в ходе ее выполнения погибли трое турецких военных, также есть курдских ополченцев и поддерживающих Турцию бойцов сирийских оппозиционных вооруженных формирований.