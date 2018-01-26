В Казахстане арестовали трех водителей сгоревшего с 52 узбекскими рабочими автобуса

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Суд N2 Актобе (адмцентр Актюбинской области Казахстана) в пятницу санкционировал арест на два месяца трех водителей автобуса, в котором погибли граждане Узбекистана.

Как сообщили в суде, всем трем водителям предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

18 января на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая водителей. Погибли 52 человека - все граждане Узбекистана. Среди выживших - три водителя из Казахстана, а также два пассажира из Узбекистана.

Причиной пожара в автобусе назвали халатное обращение с огнем. Ранее отмечалось, что пассажиры сгоревшего автобуса использовали для обогрева паяльную лампу.