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При пожаре в поселке на Байкале погибли два человека

Есть обновление от 09:01

Их личности устанавливаются

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Два человека погибли во время пожара на турбазе "Дарьяна" в поселке Хужир на острове Ольхон озера Байкал в Иркутской области, сообщает в воскресенье Следственное управление СКР по Иркутской области.

"На месте происшествия были обнаружены обгоревшие тела двоих человек, их личности в настоящее время устанавливаются", - говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее агентству в пресс-службе главного управления МЧС по региону сообщили, что утром в воскресенье в Хужире загорелся двухэтажный жилой дом на улице Обручева, переделанный владельцем для приема туристов в турбазу "Дарьяна". Пострадали пять человек — четверо иностранных туристов и сотрудник базы.

Теги: Россия, Иркутская область
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