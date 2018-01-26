Сурков и Волкер не смогли прийти к соглашению по украинскому закону о Донбассе

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер не пришли на встрече в Дубае к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров.

"Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - сказал источник.

Он отметил, что конкретных решений по итогам встречи не принято, но "стороны договорились продолжить диалог".

Ранее в пятницу в Кремле призвали не ожидать результатов от встречи Суркова и Волкера.

"Это "сверка часов", рабочий процесс", по ситуации на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, что ждут в Кремле от встречи.

Ранее в интервью Deutsche Welle Волкер признался, что с нетерпением ждет встречи с Сурковым, отметив при этом, что контакты с ним в последнее время не вызывали оптимизма.

Предыдущая, третья встреча Суркова и Волкера по урегулированию ситуации в Донбассе состоялась в середине ноября в Белграде.

На прошлой неделе Украинская рада приняла закон по Донбассу, которым "временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль". Позже в Госдуме выступили с критикой этого закона.