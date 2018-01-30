США будут ждать российской атаки на промежуточных выборах

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Майк Помпео сказал, что на ближайших промежуточных выборах в США его ведомство будет ждать атаки со стороны российских спецслужб. В интервью BBC News он заявил, что за последнее время Россия не сократила подрывную деятельность в Европе и США.

По мнению ЦРУ, Россия действительно вмешалась в ход президентских выборов 2016 года.

Помпео видит Россию в качестве противника несмотря на сотрудничество в борьбе с терроризмом. В частности, в прошлом году ЦРУ помогло предотвратить теракт в Санкт-Петербурге. Он уверен, что его ведомство сможет противостоять вмешательству из-за границы. Для этого важно будет обучить граждан ползоваться проверенными источниками информации.

Промежуточные выборы в конгресс США состоятся в 2018 году.