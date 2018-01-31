Главные новости
В РоссииВ Кремле заявили о непредсказуемости властей США в связи с "кремлевским докладом"В РоссииЕще два претендента на пост президента РФ выбыли из предвыборной гонкиВ РоссииПесков нашел в драке журналистов подтверждение правильности запрета "Смерти Сталина"
В мире

Генштаб ВС Турции сообщил о "нейтрализации" 60 курдских бойцов и террористов ИГ в районе Африна

Есть обновление от 15:49

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Турецкие военные сообщили в среду о "нейтрализации" еще 63 курдских ополченцев и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в ходе продолжающейся операции в районе сирийского города Африн.

По информации агентства "Анадолу", такие данные предоставили в генштабе ВС Турции. При этом не уточняется, сколько именно людей было убито, а сколько - захвачено в плен. Таким образом, по данным военного командования, с начала операции в Африне турецкие военнослужащие нейтрализовали уже 712 "террористов".

В заявлении Генштаба ВС Турции подчеркивается, что в результате авиаударов в ночь на среду были уничтожены 22 объекта террористов и курдских ополченцев.

Позднее агентство ЭФЭ со ссылкой на очевидцев сообщило, что бойцы турецкой армии при поддержке сил сирийской оппозиции за время операции "Оливковая ветвь" отбили у курдских военизированных формирований 12 населенных пунктов близ города Африн.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии в январе. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

Теги: Турция, Сирия, Оливковая ветвь
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
МИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в АфринеМИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в Африне
В ведомстве напомнили, что Анкара объясняет свои действия зафиксированным в уставе ООН правом государства на самооборонуПодробнее
Скончался первый украинский космонавт Леонид КаденюкСкончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк
Он умер в возрасте 67 лет от сердечного приступа во время утренней пробежки в паркеПодробнее
Трамп отказался закрывать тюрьму Гуантанамо на КубеТрамп отказался закрывать тюрьму Гуантанамо на Кубе
Он также попросил Конгресс сохранить все полномочия по задержанию террористов во всем миреПодробнее
Трамп назвал Россию и Китай угрозами экономике и ценностям СШАТрамп назвал Россию и Китай угрозами экономике и ценностям США
Президент США призвал модернизировать систему обороны страны и перестроить ядерный арсеналПодробнее
СМИ сообщили о встрече директора СВР России Нарышкина с главой нацразведки СШАСМИ сообщили о встрече директора СВР России Нарышкина с главой нацразведки США
Содержание состоявшихся переговоров не разглашаетсяПодробнее
Госдеп США уклонился от подробностей новых санкций в отношении РФ для предприятий ОПКГосдеп США уклонился от подробностей новых санкций в отношении РФ для предприятий ОПК
Американские власти не называют ни конкретные страны и компании, которые перестали работать с российскими партнерами, ни суммы отмененных сделокПодробнее
В "кремлевский доклад" Минфина США вошли все члены правительстваВ "кремлевский доклад" Минфина США вошли все члены правительства
Список возглавляет премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПодробнее
США потребовали от России прекратить небезопасные маневры самолетов ВКССША потребовали от России прекратить небезопасные маневры самолетов ВКС
Требование прозвучало несмотря на опровержение российского МинобороныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"6 фото
30 января
Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле заявили о непредсказуемости властей США в связи с "кремлевским докладом"В РоссииЕще два претендента на пост президента РФ выбыли из предвыборной гонкиВ РоссииПесков нашел в драке журналистов подтверждение правильности запрета "Смерти Сталина"В миреТрамп назвал Россию и Китай угрозами экономике и ценностям СШАЭкономикаМинюст США начал расследование против Apple из-за замедления работы iPhoneВ РоссииПентагон опубликовал видео перехвата Су-27 самолета ВМС США близ Крыма

Китай в ответ на критику Трампа призвал Вашингтон отказаться от мышления в стиле "холодной войны"

Путин извинился перед олимпийцами в связи с давлением на них со стороны общества

Президент подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать идеи "чистого" спорта во всех смыслах и отношениях Подробнее

Прекращено дело о строительстве мусороперерабатывающего завода в Петербурге

В МОТ заявили о стабилизации числа безработных в мире в 2018-2019 гг.

Источник сообщил о стрельбе в московском бизнес-центре

МИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в Африне

МИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в АфринеВ ведомстве напомнили, что Анкара объясняет свои действия зафиксированным в уставе ООН правом государства на самооборону Подробнее

Армена Джигарханяна госпитализировали

Глава СПЧ заявил об умалении человеческого достоинства фигурантов "Кремлевского списка"

Почти 5 млн болельщиков подали заявки на билеты ЧМ-2018

Из-за очень высокого спроса для определения успешных заявок будет проведена случайная жеребьевка Подробнее

Российский футболист Караваев стал игроком голландского "Витесса"

Сибирский банк реконструкции и развития приостановил операции по счетам

Британский МИД попросил сотрудников не кормить служебного кота-мышелова

Совет Федерации одобрил закон о волонтерстве

Правительство одобрило возможность регистрации юрлиц без офиса

Еврокомиссия собралась подать в суд на девять стран ЕС из-за загрязнения воздуха

Американский самолет провел оперативную разведку у российских рубежей на юге Балтики

Сборная России проиграла Швеции на ЧМ по хоккею с мячом

Суперлуние

Суперлуние5 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru