Генштаб ВС Турции сообщил о "нейтрализации" 60 курдских бойцов и террористов ИГ в районе Африна

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Турецкие военные сообщили в среду о "нейтрализации" еще 63 курдских ополченцев и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в ходе продолжающейся операции в районе сирийского города Африн.

По информации агентства "Анадолу", такие данные предоставили в генштабе ВС Турции. При этом не уточняется, сколько именно людей было убито, а сколько - захвачено в плен. Таким образом, по данным военного командования, с начала операции в Африне турецкие военнослужащие нейтрализовали уже 712 "террористов".

В заявлении Генштаба ВС Турции подчеркивается, что в результате авиаударов в ночь на среду были уничтожены 22 объекта террористов и курдских ополченцев.

Позднее агентство ЭФЭ со ссылкой на очевидцев сообщило, что бойцы турецкой армии при поддержке сил сирийской оппозиции за время операции "Оливковая ветвь" отбили у курдских военизированных формирований 12 населенных пунктов близ города Африн.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии в январе. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.