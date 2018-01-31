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МИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в Африне

В ведомстве напомнили, что Анкара объясняет свои действия зафиксированным в уставе ООН правом государства на самооборону

МИД РФ заявил о гибели нескольких сотен людей за 10 дней операции Турции в Африне
Фото: Reuters

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ситуация на севере Сирии вызывает у Москвы серьезную озабоченность, Россия призывает стороны к сдержанности, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поступающей информации, за 10 дней боевых действий число погибших уже достигло несколько сот человек, в том числе среди них мирные граждане", - сказала она на брифинге во вторник.

Захарова напомнила, что турецкие власти заявляют, что военная операция в Африне на севере Сирии проводится в соответствии с зафиксированным в уставе ООН правом государства на самооборону и направлена на ликвидацию террористических формирований.

Ранее в среду турецкие военные сообщили о нейтрализации еще 63 курдских ополченцев и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в ходе операции в районе Африна.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против "Исламского государства".

Теги: Сирия, Турция, Африн, МИД РФ
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