В Турции задержали более 300 человек за критику операции в Африне в соцсетях

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Турции задержали за "пропаганду терроризма" 311 человек, критиковавших в социальных сетях операцию войск страны в сирийском Африне, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на МВД Турции.

Все задержания были проведены в период с 22 по 29 января.

МВД Турции также сообщило об обнаружении 28 членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в течение этой недели. Среди них правоохранительные органы задержали 21 боевика, еще шесть террористов сдались сами, один ликвидирован при задержании.

Кроме того, одного из задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.

В настоящее время турецкая армия проводит операцию "Оливковая ветвь" против курдских ополченцев и террористов из ИГ в районе Африна на севере Сирии.