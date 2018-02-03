В Госдуме рассказали о происхождении сбившего российской Су-25 ПЗРК

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), которым был сбит российский Су-25, несколько дней назад завезли в Сирию из сопредельного государства, заявил "Интерфаксу" координатор группы дружбы парламента Сирии и Госдумы, первый зампредседателя организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин.

"Есть информация, что ПЗРК, которым был сбит наш самолет, несколько дней назад завезли в Сирию из сопредельного государства", - сказал Саблин в субботу, сославшись на свои источники.

По его словам, "страны, с территории которых сюда приходит оружие для того, чтобы быть направленным против российских военных, должны понимать, что это не останется безнаказанным".

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что в боевики в Идлибе сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25. Пилот катапультировался, но погиб в бою.

После этого в Госдуме напомнили, что в провинции находится больше тысячи американских военных инструкторов, и предположили, что это могла быть намеренная провокация.