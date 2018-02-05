Шаманов назвал попадание тепловой ракеты предварительной причиной гибели Су-25

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, причиной крушения Су-25 в Сирии стало попадание тепловой ракеты в правый двигатель, тип ракеты будет определен в ходе расследования, когда появится доступ к месту крушения, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"По траектории падения сбитого самолета видно, что правый двигатель у него горит. Это значит, что тепловая ракета попала в двигатель", - сказал Шаманов журналистам в понедельник.

Он отметил, что пока невозможно определить тип ПЗРК, которым был сбит российский военный самолет в Сирии.

"К сожалению, еще пока ничего не известно, потому что пока не установлен тип ПЗРК. (...) Пока не будет осмотрено место падения, нельзя идентифицировать, какой это ПЗРК - старый "Стрела", или это "Игла", либо это американский "Стингер". Без этого сегодня говорить не о чем", - сказал Шаманов.

По его словам, сирийский спецназ третьи сутки прорывается к месту крушения российского Су-25.

"Третьи сутки туда прорывается сирийский спецназ. Регулярные войска Сирии проводят в этом районе свою операцию", - сказал Шаманов.

РФ проводит собственное расследование крушения российского штурмовика Су-25 в Сирии, заявил Шаманов.

"Оно уже проводится, у нас даже в мирной обстановке все подобные случаи - назначается государственная комиссия и весь комплекс мероприятий (проводится), в том числе и сейчас она создана и работает", - сказал Шаманов журналистам в понедельник.

Ранее в субботу Минобороны РФ заявило, что в провинции Идлиб, в зоне, подконтрольной террористической группировке "Джабхат-ан-Нусра", боевики сбили из ПЗРК Су-25, патрулировавший зону деэскалации. Летчик катапультировался, но погиб в бою.

После этого российские военные нанесли по району атаки на самолет удар высокоточным оружием.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что летчик сбитого штурмовика Роман Филипов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен к боевикам.