В мире

Американские самолеты провели масштабную разведоперацию у границ РФ на Черном море

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Два американских военных самолета, вылетевшие с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в понедельник осуществили многочасовые разведывательные полеты у побережья Крыма и Краснодарского края, сообщается на западных авиационных ресурсах.

По их сведениям, патрульный противолодочный самолет (морской разведчик) ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169011 утром совершал полет вблизи Новороссийска, длительное время курсируя вдоль российского побережья от Керченского пролива до Геленджика. При приближении к российской морской границе он снижался до высоты 7,5 тыс. метров. Вслед за этим после полудня морской разведчик совершил несколько пролетов вдоль южного побережья Крыма, а затем, встав в круг курсировал вблизи Севастополя. После этого он также пролетел вблизи западного побережья полуострова.

После 13:15 по московскому времени к юго-западному побережью Крыма приблизился стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 11-2048. Ранее в понедельник он уже осуществил четырехчасовую разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. Маршрут его полета к побережью Крыма в район Севастополя пролегал из украинского воздушного пространства над Николаевской областью. RQ-4B в течение нескольких часов совершал пролеты вдоль западного и южного побережья Крыма, а также Краснодарского края вплоть до Сочи.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км RQ-4А Global Hawk в ходе многочасового полета мог наблюдать за всей территорией Крыма и большой частью Краснодарского края. Тяжелый американский беспилотник способен находиться в воздухе до 30 часов на высоте 15-18 тыс. метров.

Согласно имеющимся в распоряжении "Интерфакса" данным, с начала текущего года зафиксировано не менее шести полетов американских беспилотников у побережья Крыма и Краснодарского края, в том числе 7, 9, 15, 25, 26 января и 5 февраля. Кроме того, американские морские разведчики Poseidon за это время также совершили, по меньшей мере, семь полетов - 1, 7 (дважды), 9, 15, 26 января и 5 февраля. Еще один полет вблизи Крыма 29 января выполнил самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, который был перехвачен и сопровождался российским истребителем Су-27.

Теги: США, Россия
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