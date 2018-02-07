Клинцевич сообщил о возможном использовании ПЗРК "Игла" против Су-25 в Сирии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Штурмовик Су-25, которым управлял российский летчик Роман Филиппов, был, по не подтвержденным пока данным, сбит над территорией Сирии с использованием переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла", сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"По неофициальной информации, это была "Игла", - сказал Клинцевич в среду "Интерфаксу".

Проводится серьезная работа для выяснения всех обстоятельств, а также источника поставки ПЗРК, из которой был сбит наш Су-25, добавил Клинцевич.

Как сообщалось, 3 февраля боевики сбили российский штурмовик Су-25СМ в зоне деэскалации "Идлиб". Пилот Филипов катапультировался, после приземления вступил бой, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявлял 5 февраля журналистам, что по траектории падения сбитого самолета видно, что правый двигатель у него горит, а "это значит, что тепловая ракета попала в двигатель".

"Игла" - советский и российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех.

При этом он отмечал, что пока невозможно определить тип ПЗРК, которым был сбит российский военный самолет в Сирии. "К сожалению, еще пока ничего не известно, потому что пока не установлен тип ПЗРК. (...) Пока не будет осмотрено место падения, нельзя идентифицировать, какой это ПЗРК - старый "Стрела", или это "Игла", либо это американский "Стингер". Без этого сегодня говорить не о чем", - сказал Шаманов.

В декабре 2017 года экс-главком ВКС РФ, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отмечал, что боевики ИГ и "Джабхат-ан-Нусры" (запрещенные в РФ террористические организации) - "это не просто люди, которые взяли дробовики и пошли стрелять, их тщательно учили и хорошо снабжали". "У них были и "Стингеры", и "Иглы", и другие ПЗРК. Оружие в мире продается и перепродается на сером рынке, и не всегда оно остается у легальных первоначальных покупателей. Поэтому в руках бандитов оказались многие хорошие образцы ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники - ИФ)", - сказал Бондарев.