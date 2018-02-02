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Москалькова попросила передать дело Титиева в управление МВД по Северному Кавказу

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к замминистра внутренних дел Александру Романову с просьбой передать дело руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Татьяна Николаевна вчера обратилась к Александру Романову (заместитель министра - начальник Следственного департамента МВД РФ) и попросила его передать дело на уровень Северо-Кавказского федерального округа", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе уполномоченного.

"По ее мнению, это будет способствовать большей объективности и вызовет большее доверие в обществе", - добавили в пресс-службе.

Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ). 11 января Шалинский суд Чечни санкционировал арест правозащитника до 9 марта.

О задержании Титиева сообщили 9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал". Позднее в МВД республики заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом, а само он был направлен на медицинское освидетельствование.

Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Провокация, по его убеждению, связана с его профессиональной деятельностью.

Теги: Татьяна Москалькова, Оюб Титиев
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