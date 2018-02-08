МИД посетовал на игнорирование США идеи обсудить выключенные транспондеры авиации

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Боевая авиация США осуществляет полеты вдоль границ с Россией с выключенными транспондерами, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Боевая авиация США также предпочитает летать около границ России с выключенными транспондерами, несмотря на нашу инициативу решать и этот вопрос на взаимоприемлемой основе", - заявила она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что Россия "очень активно выступает за то, чтобы дополнить двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов на море и воздушном пространстве над ним положениями о предельно допустимых расстояниях сближения".

"Наши американские коллеги, которые так любят жаловаться по поводу перехватов, пока почему-то не хотят обсуждать дополнительные правила обеспечения безопасности полетов и мореплавания", - отметила официальный представитель российского МИД.