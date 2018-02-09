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Французский суд подтвердил исключение Жан-Мари Ле Пена из "Национального фронта"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Суд французского города Версаль в пятницу подтвердил исключение из состава ультраправого "Национального фронта" основателя этой партии Жан-Мари Ле Пена, пишет французская газета Le Figaro.

В то же время суд сохранил за Ле Пеном статус почетного председателя партии. В "Национальном фронте" в свою очередь отметили, что Ле Пену будет запрещено участвовать в конгресса партии, который пройдет 10-11 марта в Лилле.

Ле Пен вместе с единомышленниками основал "Национальный фронт" в 1972 году. Его дочь Марин Ле Пен, которая является нынешним лидером партии, вступила в нее в 1988 году.

Из-за скандала, связанного с резкими высказываниями Ле Пена, в 2015 году он был исключен из "Национального фронта". В частности, он допустил ряд провокационных заявлений по поводу исторических событий: к примеру, политик выступил в защиту французского маршала Петена, который во время Второй мировой войны согласился на сотрудничество с нацистскими захватчиками. Он также заявил, что газовые камеры были лишь "деталью" Второй мировой войны.

Теги: Франция, Жан-Мари Ле Пен
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