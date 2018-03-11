Марин Ле Пе предложила новое название для "Национального фронта"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен предложила провести "ребрендинг" партии, переименовав ее в "Национальное объединение" ("Rassemblement national"), пишет в воскресенье The Guardian.

"Я долго обдумывала и обсуждала новое название. Оно должно нести политический посыл и четко отражать нашу политическую программу для Франции", - заявила она. "Народ (нация) - это то, вокруг чего сосредоточена наша деятельность и наша программа, однако одного этого недостаточно - название должно отражать наше стремление сплотить людей".

В ближайшее время предложение о переименовании выставят на голосование, которое пройдет удаленно.

Ле Пен выступила с этой инициативой сразу после того, как на двухдневном съезде партии, проходившем в Лилле, была переизбрана в качестве ее руководителя. Это первая конференция "Национального фронта" с момента поражения, которое Ле Пен потерпела на президентских выборах. Тогда политик также выступала с идеей о переименовании, которая встретила резкое неприятие со стороны ее отца и основателя партии, Мари Ле Пена.

Как отмечает The Guardian, предложенное название неизбежно вызывает ассоциации с Национально-народным объединением (Rassemblement National Populaire, RNP) - праворадикальной партией-организатором французского коллаборационизма времен Второй мировой войны.