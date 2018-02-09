Лидер социал-демократов Шульц отказался стать министром иностранных дел ФРГ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Лидер германской Социал-демократической партии Мартин Шульц не будет претендовать на министерскую должность в новом коалиционном правительстве Германии, передает в пятницу Deutsche Welle.

"Я отказываюсь от работы в федеральном правительстве. В то же время я искренне надеюсь, что это (решение - ИФ) положит конец дебатам внутри Социал-демократической партии Германии", - цитирует его заявление Deutsche Welle.

Таким образом, Шульц не займет пост министра иностранных дел, как планировал ранее. При этом пост главы партии должен был перейти к Андреа Налес.

К такому решению он пришел под давлением членов партии, отмечает сайт радиостанции.

Ранее возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) достиг компромисса с СДПГ по формированию правящей коалиции. В частности, Шульц должен был возглавить МИД ФРГ и покинуть пост главы партии. Стороны также договорились, что члены СДПГ возглавят Минфин и министерство труда и социальных вопросов, ХДС - министерство экономики и Минобороны страны, а лидер ХСС и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер - МВД.

Альянсу Меркель ранее не удалось договориться о формировании правительства со Свободной демократической партией Германии и Партией зеленых, поэтому с сентябрьских 2017 года выборов в Бундестаг в Германии работает правительство, сформированное по итогам предыдущих парламентских выборов.

По итогам прошедших 24 сентября 2017 года выборов блок ХДС/ХСС получил в парламенте ФРГ 246 мест, набрав 32,9%, СДПГ - 153 мандата с 20,5%, право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получили 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.