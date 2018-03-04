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Германские социал-демократы поддержали "большую коалицию" с блоком ХДС/ХСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовало за формирование большой коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель, сообщает в воскресенье телеканал ZDF.

В миреПартия Меркель поддержала коалицию с социал-демократамиЧитать подробнее

Голосование в СДПГ проходило по почте. В нем приняли участие 78,39% членов партии, из которых 66% проголосовали за "большую коалицию".

Ранее создание коалиции поддержал блок ХДС/ХСС.

Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удается сформировать правящую коалицию так долго. Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года, однако новый состав правительства ФРГ не был сформирован в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Впоследствии социал-демократам и консерваторам под руководством Меркель удалось преодолеть основные разногласия по ряду вопросов и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции".

Теги: Германия, ХДС/ХСС, Ангела Меркель
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