Израиль попросил Россию помочь предотвратить эскалацию в Сирии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Израиль обратился к России с просьбой вмешаться и предотвратить эскалацию ситуации в Сирии после инцидента со сбитым иранским беспилотником, пишет в субботу газета The Times of Israel со ссылкой на дипломатические источники.

"Израиль связался с официальными лицами в Москве с просьбой передать послание Сирии и Ирану, что, несмотря на то, что он нанес мощный удар в ответ на инцидент с беспилотником, он не заинтересован в усугублении насилия в дальнейшем", - пишет газета.

В ночь на субботу истребители Израиля сбили иранский беспилотник, который, как утверждают в Израиле, был запущен с территории Сирии. Затем Израиль атаковал 12 целей в центральной части Сирии в районе провинции Дамаск.

В результате атаки израильские ВВС потеряли, как минимум, один истребитель, который попал под огонь систем ПВО Сирии. Истребитель упал на территории Израиля, летчики катапультировались.

В Иране сообщения Израиля об иранском беспилотнике назвали возмутительными.