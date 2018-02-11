Случаи нарушения перемирия зафиксированы в четырех сирийских провинциях

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Случаи нарушения режима прекращения огня отмечены в нескольких районах Сирии, в том числе в Восточной Гуте, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон.

"В течение суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб, Хомс и в пригороде Дамаска - Восточной Гуте", - говорится в сообщении Центра примирения.

В нем отмечается, что главными направлениями политического урегулирования в Сирии остаются примирение враждующих сторон и оказание гуманитарной помощи мирным жителям.