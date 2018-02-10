Двое турецких военных погибли при крушении вертолета в Сирии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих Турции погибли в результате крушения в Сирии турецкого военного вертолета, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

"Экспертная комиссия изучает причины произошедшего. Выражаем соболезнования семьям и близким погибших", - приводит агентство заявление Генштаба ВС Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в Сирии был сбит турецкий вертолет.

Операция Турции "Оливковая ветвь" началась 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России).

В Дамаске турецкую военную операцию расценивают как нарушение суверенитета страны.