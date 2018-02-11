США обвинили Иран в нагнетании напряженности на сирийско-израильской границе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Тегеран несет ответственность за субботний инцидент на границе между Сирией и Израилем, заявила представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

"США глубоко обеспокоены эскалацией напряженности в районе израильской границы и решительно поддерживают право Израиля на самооборону", - говорится в заявлении дипломата, поступившем в "Интерфакс" в ночь на воскресенье. В нем указывается, что Тегеран "планирует путем эскалации угроз" добиться доминирующего положения в регионе, "рискуя народами - от Йемена до Ливана". Госдеп потребовал прекратить такие действия, "подрывающие мир и стабильность".

Накануне ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям иранских военных в Сирии, сирийские ПВО отчитались об одном сбитом израильском самолете. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о перехвате в субботу иранского беспилотника над израильской территорий, а также прокомментировал авиаудары по иранским позициям в Сирии. Он заявил, что Иран использует сирийскую территорию для организации агрессии против Израиля, а также заверил, что его страна будет защищаться от любых атак извне.