Генсек ООН призвал незамедлительно прекратить эскалацию напряженности в Сирии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призывает все заинтересованные стороны незамедлительно прекратить действия, которые ведут к нагнетанию напряженности в Сирии.

"Генсек призвал все стороны к немедленной и безусловной деэскалации насилия и проявлению сдержанности", - говорится в заявлении Гутерриша, распространенном его пресс-секретарем Стефаном Дюжарриком. В заявлении отмечается, что генсек "внимательно следит за вызывающей тревогу военной эскалацией в Сирии и опасным развитием ситуации в районе границ".

Накануне ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям иранских военных в Сирии, сирийские ПВО отчитались об одном сбитом израильском самолете. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о перехвате в субботу иранского беспилотника над израильской территорией, а также прокомментировал авиаудары по иранским позициям в Сирии. Он заявил, что Иран использует сирийскую территорию для организации агрессии против Израиля, а также заверил, что его страна будет защищаться от любых атак извне.