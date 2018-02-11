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Перед запуском "Прогресса" не исключили замены бортового компьютера ракеты-носителя

По данным источника "Интерфакса", также возможна корректировка его программного обеспечения

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты на космодроме Байконур изучают возможность замены бортового компьютера на ракете-носителе "Союз-2.1А" в преддверии повторной попытки запуска космического грузовика "Прогресс-МС08", сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

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"Скорее всего, потребуется замена бортового компьютера ракеты-носителя или корректировка его программного обеспечения с последующей загрузкой. Сейчас этот вопрос изучается", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что повторный запуск может быть назначен на первую половину дня вторника. "Ориентировочно запуск может быть назначен на 13 февраля в 11:13 по Москве", - отметил источник.

Ранее о переносе запуска, который должен был состояться сегодня, сообщил источник агентства в ракетно-космической отрасли. По его словам, 13 февраля корабль уже не сможет по баллистическим условиям причалить к МКС за 3,5 часа, как планировалось. Будет предпринята двухсуточная схема.

Источник также предположил, что к отмене сегодняшнего запуска могли привести проблемы в системе управления ракеты-носителя "Союз-2.1А".

Ранее сообщалось, что специалисты планировали попробовать пристыковать "Прогресс МС-08" к МКС по самой короткой за всю историю программе - за два витка. Таким образом, путь "Прогресса" от стартовой площадки до космической станции занял бы всего около трех с половиной часов.

Теги: Байконур, Прогресс, Союз, МКС
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