Перед запуском "Прогресс" получил команду на автоматическое выключение двигателей

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Роскосмосе подтвердили перенос запуска космического грузовика "Прогресс-МС08" к Международной космической станции на резервную дату.

"На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1А" с кораблем "Прогресс-МС08" перенесен на резервную дату, 13 февраля", - говорится в сообщении Роскосмоса, поступившем в "Интерфакс".

Ранее о переносе запуска, который должен был состояться сегодня, сообщил источник агентства в ракетно-космической отрасли. По его словам, 13 февраля корабль уже не сможет по баллистическим условиям причалить к МКС за 3,5 часа, как планировалось. Будет предпринята двухсуточная схема.

Источник также предположил, что к отмене сегодняшнего запуска могли привести проблемы в системе управления ракеты-носителя "Союз-2.1А".

Ранее сообщалось, что специалисты планировали попробовать пристыковать "Прогресс МС-08" к МКС по самой короткой за всю историю программе - за два витка. Таким образом, путь "Прогресса" от стартовой площадки до космической станции занял бы всего около трех с половиной часов.