Саакашвили приняли в Польше как родственника гражданки страны ЕС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии, информирует Пограничная служба Польши (Straz Graniczna).

"Пограничная служба сообщает, что 12 февраля 2018 года господин Михаил Саакашвили был принят на территории Республики Польша. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной", - говорится в сообщении на сайте польского погранведомства.

В службе отметили, что, принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, "просьба украинской стороны была воспринята положительно".

Сам Саакашвили позвонил своим соратникам.

В понедельник сторонники Саакашвили сообщили, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из ресторанов в центре Киева. Позднее спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил высылку Саакашвили в Польшу. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал заявление в Печерское районное управление полиции Киева о похищении политика.

Летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот был за пределами страны. Политику удалось вернуться на Украину. "Рух новых сил" организовал ряд протестных акций в его поддержку.