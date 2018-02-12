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Саакашвили рассказал о своей переправке в Польшу

Есть обновление от 20:36

Политик назвал выдворение с Украины проявлением слабости со стороны Порошенко

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили позвонил из Варшавы своим соратникам, находящимся в аэропорту "Борисполь", и изложил свою версию задержания и выдворения в Польшу.

"После задержания меня погрузили в бус, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в "Борисполе", где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет", - сказал политик.

По словам Саакашвили, сейчас он находится в Варшаве, где его приняла польская пограничная служба.

"То, что сделал Порошенко, - это проявление крайней слабости и крайней трусости. И таким образом, он подтвердил, что уголовное дело против меня - это полный бред, никакого государственного переворота, который я якобы совершал", - отметил он. Саакашвили также считает, что такие действия подтверждают, что уголовные дела в Грузии против него - также фальсификация, поэтому его не экстрадировали в Грузию, а выдворили в Польшу. Он подчеркнул, что на такие действия нужно "реагировать правдой и силой духа".

В Пограничной службе Польши (Straz Graniczna) ранее сообщили, что Саакашвили принят на территории страны на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии. В службе отметили, что, принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, "просьба украинской стороны была воспринята положительно".

В понедельник сторонники Саакашвили сообщили, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из ресторанов в центре Киева. Позднее спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян подтвердил высылку Саакашвили в Польшу. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал заявление в Печерское районное управление полиции Киева о похищении политика.

Летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот был за пределами страны. Политику удалось вернуться на Украину, прорвавшись с помощью своих сторонников через польско-украинскую границу. "Рух новых сил" организовал и провел ряд протестных акций.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. Саакашвили заявил, что не знаком с Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи - это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

В Грузии в отношении Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. В начале января 2018 года Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы (заочно).

Теги: Украина, Польша, Михаил Саакашвили
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