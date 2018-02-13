Джулиан Ассанж получил из США письмо с белым порошком

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в понедельник сообщил в своем твиттере, что, как и супруга сына президента США, недавно получил письмо с белым порошком.

"Жена Дональда Трампа-младшего госпитализирована после того, как открыла конверт с белым порошком. Странно, что в прошлый вторник я тоже получил такое письмо и передал его дипломатической полиции. Марка? Она была американской", - написал он.

Donald Trump Jr.'s wife hospitalized after opening envelope with white powder. Oddly, I received one last Tuesday (a terrorism offense in UK law) which was handed to diplomatic police. The stamp? From the US. https://t.co/PTCDlaK8NK — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) 12 февраля 2018 г.

В понедельник телеканал Fox News сообщил о том, что Ванессу Трамп в качестве меры предосторожности отвезли в больницу после того, как она вскрыла конверт с неизвестным веществом. Позже полиция Нью-Йорка заявила, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.