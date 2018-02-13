В Вестминстерский дворец пришел конверт с белым порошком

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Подозрительное письмо с белым порошком доставлено в один из офисов в Вестминстерском дворце, в котором проходят заседания британского парламента, сообщает во вторник Скотланд-Ярд.

Полицейские работают на месте, специалисты уже выяснили, что порошок не представляет опасности.

Офис закрыт, однако остальные структуры Вестминстерского дворца функционируют в штатном режиме.

UPDATE: The white powder has been assessed by specialists and found not to be noxious. The office remains closed at this time, but the rest of the Palace of Westminster is open — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 13 февраля 2018 г.

Офицеры из отдела контртеррористического управления проинформированы и ведут расследование.

Ранее конверт с белым порошком получила и открыла жена сына американского президента Дональда Трампа. Кроме того, о получении подобного письма рассказал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.