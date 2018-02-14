Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Адресованное сыну президента США Дональду Трампу-младшему письмо с белым порошком внутри содержало также оскорбления, сообщила газета New York Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ты ужасный человек. Вот почему люди ненавидят тебя. Ты получаешь то, что заслуживаешь", - приводит издание выдержки из теста письма.

Как отмечает источник, на конверте был почтовый штемпель Бостона.

12 февраля супруга старшего сына американского президента Дональда Трампа - Дональда Трампа-младшего - оказалась в больнице после того, как открыла адресованный мужу конверт, в котором также находился белый порошок. Однако, по данным СМИ, госпитализация Ванессы Трамп - супруги Трампа-младшего - была лишь мерой предосторожности. Порошок, обнаруженный в конверте, оказался неопасным.