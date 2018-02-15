Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на северо-западе Китая

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в 77 км к северо-западу от города Инин (Кульджа), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 20:14 мск во вторник, имел координаты 44.42 градуса северной широты и 80.70 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 26 км от границы с Казахстаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "довольно сильное".