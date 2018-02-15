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Трамп приказал приспустить флаги после гибели 17 человек из-за стрельбы во Флориде

Есть обновление от 19:07

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение приспустить американские государственные флаги в знак скорби по жертвам стрельбы в школе штата Флорида, в результате которой погибли 17 человек.

"Наша страна скорбит с теми, кто потерял любимых в результате стрельбы в старшей школе Majority Stoneman Douglas в городе Парклэнд во Флориде", - говорится в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.

Президент призвал все государственные учреждения США, военные объекты и американские посольства приспустить флаги и держать их в таком состоянии до понедельника.

Ранее сообщалось, что стрельбу в школе Парклэнда открыл 19-летний Николас Круз - бывший студент этого учебного заведения, исключенный по дисциплинарным причинам.

Жертвами стрельбы в школе Парклэнда 14 февраля стали 17 человек. Пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 10 раненых оценивается как не опасное для жизни.

Следствие установило, что Круз приобрел винтовку AR-15, из которой стрелял в школе, в 2017 году. До этого он прошел проверку на право приобретения огнестрельного оружия.

По данным американских СМИ, перед совершением преступления Круз распространял в соцсетях информацию, которая могла содержать призывы к насилию, и она привлекла внимание полиции. Однако о каких именно данных идет речь, не уточняется.

В свою очередь газета The Miami Herald сообщала, что когда Круз еще учился в школе, ее руководство предупредило учителей о проблемном поведении молодого человека. Кроме того, ему запретили проходить на территорию школы с рюкзаком.

Ранее в четверг Трамп в твиттере призвал граждан "всегда сообщать о таких случаях (неуравновешенного поведения - ИФ) властям". "Столько факторов указывали на то, что у стрелка во Флориде были психические отклонения, его даже исключили из школы за плохое и сумасбродное поведение. Соседи и одноклассники знали, что он представлял большие проблемы", - написал Трамп.

Стрельба в американской школе

8 фотографий
Теги: СШАТ, Флорида, Парклэнд, Николас Круз
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