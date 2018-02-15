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ФБР получало сигналы о подозрительном поведении стрелка из Флориды

Есть обновление от 20:31

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Федеральное бюро расследований США знало о странностях в поведении Николаса Круза, который 14 февраля расстрелял учеников школы в городе Парклэнд в штате Флорида.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на американские СМИ, 19-летний молодой человек год назад оставил под одним из видео на YouTube комментарий "Я стану профессиональным школьным стрелком". После чего пользователи сообщили в правоохранительные органы о комментарии.

По словам Бена Беннайта, он связался с ФБР и около 20 минут проговорил с представителем бюро. ФБР связалось с ним вновь после стрельбы в Парклэнде, жертвами которой стали 17 человек. В бюро пока не комментируют эту информацию.

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Кроме того, о поведении бывшего ученика школы были предупреждены учителя: Крузу было запрещено проходить на территорию учебного заведения с рюкзаком.

"С ним были проблемы год назад. Он угрожал ученикам. Видимо, его просили покинуть территорию", - пояснили в школе.

The Washington Post приводит слова одной из учащихся школы, которая знала злоумышленника. По ее словам, Круз вел себя все более и более странно, рассказывал, что якобы продает ножи, а его аккаунты в соцсетях были заполнены изображениями оружия и убитых им животных.

По данным Miami Herald, Круза исключили из школы из-за многочисленных конфликтов с другими учениками, плохое поведение и за то, что однажды он принес в школу патроны.

Николаса и его брата усыновили супруги Круз, но сначала умер его приемный отец, а в прошлом году мать. Он переехал к друзьям семьи, взяв с собой винтовку, которую, как отмечают СМИ, он купил по всем правилам в соответствии с законами США.

Стрельба в американской школе

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Теги: США, Флорида
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