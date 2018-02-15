СМИ сообщили о готовности Дамаска ввести в Африн войска для противостояния Турции

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Представители курдского ополчения - Отряда народной самообороны - договорились с Дамаском о введении правительственных войск на территорию Африна на севере Сирии, чтобы противостоять военной операции Турции "Оливковая ветвь", сообщили в четверг источники арабского телеканала "Аль-Маядин".

Накануне замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад заявлял на пресс-конференции, что сирийская армия намерена защищать Африн, отметил источник телеканала. По его данным, официально Дамаск объявит об этом в ближайшее время.

12 февраля представитель командования курдских Отрядов народной самообороны заявил о "координации между бойцами сирийской правительственной армии и курдами", подчеркнув, что Отряды народной самообороны должны в будущем стать подразделением правительственной армии.

Телеканал подчеркивает, что ожидает от Дамаска официального подтверждения соглашения между курдами и армией или высокопоставленных представителей курдов.