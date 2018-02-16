Тиллерсон и Эрдоган проговорили больше трех часов без переводчика и стенографиста

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшейся в четверг встречи затронули ряд вопросов двухсторонних отношений, а также проблемы борьбы с терроризмом и ситуации в Ираке и Сирии, сообщают СМИ со ссылками на источники.

Представитель американского госдепартамента охарактеризовал продолжавшуюся более трех часов беседу как "продуктивную и открытую", направленную на поиск взаимовыгодных путей улучшения отношений между двумя станами.

В то же время турецкое информационное агентство "Анадолу", ссылаясь на источник в президентской администрации, сообщило, что "Эрдоган детально изложил Тиллерсону приоритеты Турции, а также то, чего она ждет от США в области двухсторонних отношений и регионального развития".

Как сообщалось, у США и Турции проявись разногласия в вопросах политики Вашингтона в отношении сирийских курдов, которые принимали участие в действиях проамериканской международной коалиции против запрещенной в РФ террористической структуры ИГИЛ.

Ранее в феврале Эрдоган обвинил Соединенные Штаты в поставках вооружений, включая тяжелые, курдскому ополчению в Сирии, против которого в сирийском Африне Турция проводит военную операцию, считая его террористической организацией.

Накануне Тиллерсон в Бейруте заявил журналистам, что США не могут отобрать у курдов тяжелые вооружения, как того требует Анкара, поскольку они не поставлялись.

Телеканал CNN обратил внимание, что беседа Тиллерсона и Эрдогана проходила без переводчика и стенографиста. Переводчиком выступал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, с которым у американского дипломата состоятся официальные переговоры в пятницу.

Тиллерсон прибыл в Анкару с рабочим визитом в рамках ближневосточного турне.