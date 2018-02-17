Губернатор Флориды призвал директора ФБР уйти в отставку

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт призвал директора ФБР Кристофера Рэя уйти в отставку в связи бездействием Бюро после предупреждений о возможной стрельбе во флоридской школе.

"Неспособность ФБР принять меры против этого убийцы неприемлема. ФБР признало, что с ними связывался в прошлом месяце человек, который сообщил им о "стремлении Круза убить людей" и о возможности потенциальной угрозы того, что он устроит стрельбу в школе. 17 невинных людей мертвы, и признание ошибки ничего не изменит", - говорится в заявлении губернатора. "ФБР не действовало. (...) Директор ФБР должен уйти в отставку", - заявил Скотт.

Ранее американская газета "Хилл" со ссылкой на заявление ФБР написала, что Бюро было известно о потенциальных планах Николаса Круза, открывшего стрельбу в школе штата Флорида, однако ведомство не предприняло должных мер для того, чтобы помешать ему.

По информации издания, 5 января с ФБР по горячей линии связался человек, который сообщил, что 19-летний Н.Круз возможно планирует совершить вооруженное нападение на школу в городе Парклэнд.

Жертвами стрельбы, произошедшей в школе Парклэнда в среду, стали 17 человек. Пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии. Всего ранения получили 14 человек.