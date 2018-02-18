Участники митинга у стен Рады в Киеве забросали полицейских снежками

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Несколько десятков протестующих в Киеве, подошедших к палаточному городку возле здания Верховной рады, начали провоцировать полицейских.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", большинство из митингующих, прибывающих колонной к зданию Рады на улице Грушевского, мирно настроены, скандируют лозунги. В то же время несколько десятков людей в разных местах колонны пытаются спровоцировать полицейских, забрасывая их снежками и выкрикивая в их адрес нецензурную брань.

Полиция не отвечает на эти действия.

По словам людей, которые находились в палаточном городке, некоторое время назад была попытка сноса палаток в городке. В правоохранительных органах эту информацию не подтверждают.

По состоянию на 14:30 митингующие продолжают подходить к зданию Верховной рады.

Ранее на митинге, организованном партией сторонников Михаила Саакашвили "Рух новых сил" и проходящем на Михайловской площади, объявили о поступившей информации о якобы демонтаже палаточного городка. Участники митинга высказали предположение, что это было сделано умышленно, чтобы часть митингующих покинула Михайловскую площадь.