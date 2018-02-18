Сторонники Саакашвили насчитали 12 тыс. человек на акции в Киеве

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Марш "За будущее", организованный партией "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, прошел в Киеве в воскресенье без нарушений правопорядка.

"Полиция должным образом обеспечила безопасность участников мероприятия. Сбор состоялся в парке имени Шевченко, откуда колонна прошла к Михайловской площади... Нарушений правопорядка не зафиксировано", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"По приблизительным подсчетам, в акции участвовало около 3000 человек", - говорится в сообщении.

В то же время в комментарии "Интерфаксу-Украина" адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что в акции приняли участие не менее 12 тыс. человек. "Людей было столько же, как и 10 декабря, после задержания Саакашвили. А по всей Украине на улице за отставку Порошенко вышли не меньше 100 тыс. человек", - отметил он.

Акция сторонников Саакашвили в Киеве в воскресенье прошла без самого политика, который по процедуре реадмиссии был отправлен в Польшу, а затем отбыл в Амстердам, где находится его семья.

Саакашвили связался с собравшимися на акцию из Нидерландов посредством видеовключения и напомнил о своем намерении вернуться на Украину. Он также пообещал митингующим кандидата в президенты "от народа".

14 февраля Саакашвили сообщил в своем фейсбуке, что получил в Амстердаме удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе. Политик также отметил, что намерен вернуть украинское гражданство. Днем позже девять оппозиционных политических сил Украины потребовали обеспечить возвращение в страну Саакашвили и предоставить ему возможности защитить свои права в украинских судах.