Саакашвили из Амстердама пообещал активистам в Киеве кандидата в президенты "от народа"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, находящийся в Нидерландах, посредством видеовключения связался с митингующими в Киеве сторонниками.

"У нас будет свой президентский кандидат, от народа. Однотуровый во второй тур должен не выйти", - сказал он.

Политик отметил, что будут представлены также кандидаты в парламент и правительство Украины. "Мы никогда не будем ни с кем договариваться", - подчеркнул Саакашвили.

Он напомнил, что собирается вернуться на Украину. "До встречи в Киеве, друзья", - завершил экс-президент Грузии свое выступление.

Проведение очередных парламентских и президентских выборов запланировано на Украине на 2019 год.

Тем временем, участники марша "За будущее", организованного партией "Рух новых сил", на митинге в Киеве в воскресенье приняли резолюцию, в которой потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко и заявили о создании комитетов гражданского сопротивления и групп прямого действия. "Мы требуем немедленной отставки президента. После досрочных президентских выборов мы проведем досрочные парламентские выборы. Мы изберем переходной парламент на один год. Туда придут 300 человек, которые примут необходимые законы и изменения в Конституцию", - зачитали резолюцию со сцены участники митинга.

В документе также содержится заявление о создании антикризисного правительства, "которое быстро наведет порядок в стране".

Также заявляется о создании комитетов гражданского сопротивления. "Комитеты будут создаваться из всех желающих, от каждого многоквартирного дома должен входить человек в комитет. Для тех, кто готов немедленно действовать, мы создаем группы прямого действия, которые будут осуществлять цивилизованное давление на приспешников Порошенко, которые будут пикетировать депутатов и судей, требуя их отставки и отставки Порошенко", - говорится в резолюции.

Кроме того, на митинге было объявлено о продолжении сбора подписей за отставку Порошенко с должности президента.

Акция сторонников Саакашвили в Киеве в воскресенье проходит без самого политика, который по процедуре реадмиссии был отправлен в Польшу, а затем отбыл в Амстердам, где находится его семья.

14 февраля Саакашвили сообщил в своем фейсбуке, что получил в Амстердаме удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе. Политик также отметил, что намерен вернуть украинское гражданство. Днем позже девять оппозиционных политических сил Украины потребовали обеспечить возвращение в страну Саакашвили и предоставить ему возможности защитить свои права в украинских судах.