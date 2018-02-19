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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Есть обновление от 21:55

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийских Африне и Идлибе, сообщает в понедельник газета "Дейли Сабах".

Эрдоган рассказал Путину о ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне, уточняет агентство "Анадолу" со ссылкой на администрацию турецкого главы государства. Кроме того, лидеры коснулись вопроса создания новых наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

Также, по информации турецких СМИ, президенты подтвердили приверженность продолжению сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Газета "Хюрриет" со ссылкой на источники сообщает, что Эрдоган заявил о решимости турецкой армии продолжить продвижение к Африну. Президент Турции выразил приверженность Анкары задаче "очистить Африн от террористов", а также заявил, что Турция намерена продолжать операцию "Оливковая ветвь" согласно плану.

Эрдоган предупредил, что попытка проправительственных сирийских формирований войти в Африн приведет к нежелательным последствиям, пишет газета.

Позднее Эрдоган провел разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани, в котором стороны также обсудили ситуацию в Сирии.

В понедельник сирийское государственное телевидение сообщило, что проправительственные сирийские формирования, как ожидается, войдут на территорию Африна.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу позднее заявил, что турецкие власти не видят проблемы в возможной операции сирийских проправительственных сил в районе Африна против курдских "Отрядов народной самообороны"(YPG).

С 20 января вооруженные силы Турции проводят на территории сирийского города Африн военную операцию "Оливковая ветвь", направленную против курдского ополчения, которое в Анкаре было признанно террористическими организациями, а также остатков боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Теги: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия
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