Премьер Турции опроверг отправку Дамаском войск к Африну

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Данные об отправке к Африну сирийских правительственных войск или проправительственных ополченцев не соответствуют действительности, заявил в понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"Эту новость распространило государственное сирийское агентство САНА. Однако власти Сирии ее не подтвердили. Эти сообщения не отражают реальную ситуацию, наши службы безопасности ничего подобного не видели (движения войск к Африну - ИФ)", - приводит его слова турецкое телевидение.

Ранее в понедельник сирийское телевидение сообщило, что проправительственные сирийские формирования "в течение нескольких часов" войдут на территорию Африна, где турецкая армия в течение месяца проводит военную операцию против курдских отрядов.

15 февраля ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что представители курдского ополчения договорились с Дамаском о введении сирийских войск в Африн.

С 20 января вооруженные силы Турции проводят на территории сирийского города Африн военную операцию "Оливковая ветвь", направленную против курдского ополчения, которое в Анкаре было признанно террористическими организациями, а также остатков боевиков "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Дамаск не давал одобрения Турции на проведение военных операций на территории Сирии и обвинял Анкару в нарушении территориального суверенитета страны.