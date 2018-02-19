Песков подтвердил встречу Путина, Эрдогана и Рухани

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Трехсторонняя встреча президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в апреле в Турции готовится, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Такая встреча готовится", - сказал он "Интерфаксу".

По итогам телефонного разговора Путина и Эрдогана 8 февраля турецкие СМИ сообщали, что главы государств договорились провести следующий саммит между Турцией, Россией и Ираном по Сирии в Стамбуле. Еще один телефонный разговор двух президентов состоялся в понедельник.