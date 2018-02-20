Евросоюз призвал принять срочные меры в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Сирии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз призвал международное сообщество принять срочные меры в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в ряде районов Сирии, прежде всего, обеспечить доступ туда сотрудников международных гуманитарных организаций.

"Гуманитарная ситуация в некоторых частях Сирии, особенно в районах деэскалации - Восточной Гуте и Идлибе - значительно ухудшилась за последние восемь недель, жертвами чего стали невинные люди, в том числе много женщин и детей", - отметили в своем заявлении глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и комиссар ЕС по гуманитарной помощи Христос Стилианидис.

В понедельник Могерини провела переговоры с делегацией Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) во главе с его председателем Насром Харири, которого сопровождали также представительницы сирийских женщин.

Могерини и Стилианидис отметили, что только за день в одной лишь Восточной Гуте десятки гражданских лиц погибли и сотни ранены. Более 300 тысяч гражданских лиц были перемещены в северную провинцию Идлиб после уничтожения больниц и другой гражданской инфраструктуры в Восточной Гуте.

"Для предотвращения дальнейших человеческих жертв необходимо немедленно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к мирным жителям в Сирии, защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - говорится в заявлении.

ЕС еще раз подчеркивает, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и призывает все стороны, а также гарантов районов деэскалации "серьезно заняться политическим процессом под эгидой ООН".

В ходе встречи Могерини и Харири отметили необходимость безотлагательного продвижения по политическому треку под эгидой ООН и неуклонного выполнения международных обязательств относительно политической и гуманитарной ситуации в Сирии.

"В этом ключе ЕС проведет 24-25 апреля вторую Брюссельскую конференцию (по Сирии), использует свои полномочия ее организатора, чтобы сирийский кризис оставался в центре внимания международного сообщества и чтобы в это сложное время наилучшим образом поддержать руководимый ООН политический процесс", - подчеркивается в заявлении.