Нигерийские школьницы спаслись от террористов "Боко Харам"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ученицы и учителя одной из школ на северо-востоке Нигерии избежали плена во время атаки террористической группировки "Боко Харам", сообщила во вторник BBC News .

Боевики приехали в поселение Дапчи в штате Йобе на пикапах. Они стреляли в местных и устанавливали взрывчатку. Благодаря шуму, издаваемому террористами, школьницы и учителя смогли вовремя сбежать.

Местные жители уверены, что террористы хотели похитить учениц и увезти их в плен. Они прибыли к школе и, обнаружив ее пустующей, собрали в здании все ценное.

В апреле 2014 года произошло самое крупное похищение школьниц, устроенное боевиками "Боко Харам". Тогда было уведено более 270 девочек. Часть из них удалось вернуть в семьи.

Террористы "Боко Харам" присягнули на верность группировке "Исламское государство", запрещенной на территории России. Они уводят школьниц, чтобы лишить их возможности получать образование "по западному образцу" и выдавать замуж за членов своей группировки.