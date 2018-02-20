Курдские ополченцы опровергли сообщения о соглашении с правительством Сирии о военной помощи в Африне

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Сил самообороны курдов (YPG) опроверг сообщения о заключении соглашения, касающегося ввода правительственных войск Сирии в Африн для оказания помощи в противодействии турецкому наступлению, сообщил телеканал "Аль-Джазира".

"Соглашения нет, есть только наш призыв к сирийским войскам войти и защитить границы", - заявил представитель курдского ополчения.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг также назвал сообщения о соглашении ложными.

"Хотя сирийское государственное агентство САНА сообщило, что определенные силы, связанные с сирийским режимом, войдут в Африн, это сообщение не было подтверждено официальными властями. Оно нереалистично, не соответствует фактам", - заявил он журналистам.

"Любое решение сирийского режима о направлении сил в поддержку террористическим организациям PYD/YPG, или же любой шаг, предпринятый в этом направлении, будет иметь разрушительные последствия доля региона", - предупредил вице-премьер.

Он заверил, что наступление на Африн будет продолжаться "со всей решимостью до тех пор, пока последний террорист не будет ликвидирован".

Ранее сирийское информагентство САНА распространило сообщение о том, что в Африн "для оказания помощи людям в борьбе против турецких атак" могут быть введены "народные силы".

Наблюдатели отмечают, что введение правительственных войск Сирии в Африн приведет к тому, что Турции придется сражаться не только с курдами, но и с Сирией в целом.

Турция в январе начала операцию "Оливковая ветвь" против боевиков Сил самообороны курдов в Африне, которые считает террористической структурой.