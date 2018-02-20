Лавров объяснил сложившуюся в Африне ситуацию провокациями США

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что ситуация в сирийском Африне во многом была вызвана провокационными действиями Вашингтона в Сирии.

Выступая во вторник на пресс-конференции в Москве, Лавров подчеркнул, что он имеет, в том числе "в виду ту игру, которую США уже много-много месяцев затеяли на сирийской территории к востоку от Евфрата".

"Эта игра многократно вызывала вопросы, предупреждения, но которая все больше и больше выглядела как сознательная провокация тех событий, которые сейчас там (в Африне) происходят", - отметил Лавров.

Ранее сирийское информагентство САНА распространило сообщение о том, что в Африн "для оказания помощи людям в борьбе против турецких атак" могут быть введены "народные силы". Наблюдатели отмечают, что введение правительственных войск Сирии в Африн приведет к тому, что Турции придется сражаться не только с курдами, но и с Сирией в целом.

Турция в январе начала операцию "Оливковая ветвь" против боевиков Сил самообороны курдов в Африне, которые Анкара считает террористической структурой.