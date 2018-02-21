В Кремле отвергли обвинения в причастности РФ к бомбардировкам в Восточной Гуте

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле отвергли обвинения в причастности России к гибели сотен мирных жителей при бомбардировках в Восточной Гуте - пригороде сирийского Дамаска.

"Это беспочвенные обвинения, непонятно, на чем они основаны. Каких-то конкретных данных не приводится. Мы с ними не согласны", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Госдепартамент США призвал Россию прекратить поддержку президента Сирии Башара Асада, которого американские власти считают ответственным за атаки в регионе и гуманитарную ситуацию в Восточной Гуте. Как отметили в Госдепе, авиаудары по Восточной Гуте привели к более чем 100 жертвам среди гражданского населения за двое суток.

Перед этим в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что боевики из Восточной Гуты обстреляли Дамаск, есть жертвы среди гражданского населения и разрушения.

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на поддерживающих контакты с оппозицией очевидцев, что сирийские правительственные войска усилили удары по мятежникам в Восточной Гуте. Согласно их данным, военные с вечера воскресенья проводят обстрел пригорода при помощи авиации и артиллерии.