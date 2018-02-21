Госпогранслужба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Начальник Мостиского пограничного отряда (Львовская область) принял решение о запрете экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили въезд на Украину до 13 февраля 2021 года.

В ответе первого заместителя главы Государственной пограничной службы Василия Серватюка на запрос адвокатов Саакашвили, который предоставил агентству "Интерфакс-Украина" защитник политика Руслан Чернолуцкий, указано, что администрация Госпогранслужбы считает данное решение полностью соответствующим требованиям действующего законодательства Украины.

Ведомство отмечает, что 12 февраля была осуществлена "реадмиссия Михаила Саакашвили по стандартной процедуре", поскольку он незаконно пребывал на территории Украины после решений судов.

Чернолуцкий отметил, что защита Саакашвили считает данное решение Госпогранслужбы незаконным и намерена его обжаловать.

Долгий отъезд Саакашвили с Украины

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года экс-президент Украины пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями.

22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля бывший губернатор Одесской области был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.