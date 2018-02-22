Белый дом подсчитал потери экономики США от кибератак

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Вредоносная киберактивность стоила экономике США в 2016 году от $57 млрд до $109 млрд, говорится в докладе Консультативного экономического совета при президенте США.

Согласно документу, источники киберугроз разделены на шесть групп: государства, корпорации-конкуренты, хакеры-активисты, организованные преступные группировки, "оппортунисты", а также "недовольные или бывшие" сотрудники компаний, "которые хотят мести или ищут финансовую выгоду".

"Государства: главные действующие стороны - Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Эти группы хорошо финансируются и часто участвуют в изощренных, целенаправленных атаках. Государства, как правило, руководствуются политической, экономической, технологической или военной повестками, и у них есть ряд целей, которые различаются в разные периоды времени", - говорится в тексте доклада.

В нем отмечается, что "государства часто занимаются промышленным шпионажем". "Если у них есть потребности в финансовых средствах, они могут совершать атаки с требованием выкупа и электронные кражи средств", - подчеркивается в документе.

Кроме того, как пишут эксперты, "государства часто нацелены на то, чтобы шпионить за определенными лицами".

"Государства могут заниматься разрушением бизнеса, выбирая своей целью одну или несколько фирм, что потенциально может служить ответом на санкции или другие действия, предпринимаемые международным сообществом", - говорится также в докладе.