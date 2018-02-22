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Принцу Гарри и его невесте прислали конверт с белым порошком

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Кенсингтонский дворец в феврале поступил конверт с белым порошком, адресованный британскому принцу Гарри и его невесте - актрисе Меган Маркл, сообщила в четверг газета The Independent.

По данным издания, инцидент произошел еще 12 февраля.

Поначалу, когда служба безопасности дворца только обнаружила этот конверт, существовали опасения, что он содержал возбудителя сибирской язвы, отмечает издание. Однако в ходе расследования британская полиция выяснила, что этот белый порошок не представлял угрозы. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить личность отправителя.

Отмечается, что за день до того, как конверт с белым порошком пришел в Кенсингтонский дворец, такую же посылку доставили в один из офисов Вестминстерского дворца, в котором проходят заседания британского парламента.

Случаи отправки конвертов с белым порошком в феврале происходили также в США. Так, подобную посылку обнаружили в Вашингтоне в офисе бывшего президента США Барака Обамы.

Кроме того, супруга старшего сына американского президента Дональда Трампа - Дональда Трампа-младшего - оказалась в больнице после того, как открыла адресованный мужу конверт, в котором также находился белый порошок. Однако госпитализация Ванессы Трамп - супруги Трампа-младшего - была лишь мерой предосторожности.

Во всех этих случаях порошок, обнаруженный в конвертах, оказывался неопасным.

Теги: Великобритания, принц Гарри, Меган Маркл
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